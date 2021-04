A atriz e apresentadora Adriane Galisteu escolheu o sul da Bahia para comemorar o seu aniversário de 48 anos, neste domingo (18). Está com a família no Campo Bahia Hotel, em Santo André. No hotel há opções de villas de quatro, cinco e seis suítes, que também podem ser reservadas individualmente. Os ambientes são amplos, iluminados e integrados à paisagem. A propriedade conta também com um spa L’Occitane, academia à beira-mar e espaço para aulas de ioga.

