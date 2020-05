Aeba faz campanha para ajudar árbitros baianos durante pandemia

Com o futebol paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, não são apenas os jogadores que estão sofrendo. Sem os jogos, árbitros e bandeirinhas estão passando por momentos de dificuldade durante o surto da doença, já que boa parte da categoria tem no cachê das partidas a principal fonte de renda.

Para ajudar esses profissionais, a Associação de Árbitros da Bahia (Aeba) lançou campanha para arrecadar alimentos e produtos básicos de higiene. Os materiais vão ser doados para os trabalhadores em dificuldade.

"Diversos árbitros baianos estão em situação de extrema dificuldade financeira devido à pandemia da covid-19. Dessa forma, a Aeba está fazendo a sua parte: estamos reforçando aqui a importância de nos unirmos e precisamos de doações de alimentos e produtos para suprir as necessidades básicas destes. É um ato de humanidade", diz a postagem do órgão.

Quem quiser colaborar com a campanha pode deixar as doações na sede da Aeba, que fica Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, ou entrar em contato através do telefone: 99334-7426.