Aeronáutica: concurso com 180 vagas para piloto está com inscrições abertas

A Aeronáutica está com inscrições abertas para o concurso público que vai selecionar 180 pessoas para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021, em Barbacena (MG). Podem se inscrever para a escola de ensino médio da Força Aérea Brasileira (FAB) candidatos dos sexos masculino e feminino. São 160 vagas para homens e 20 para mulheres.

São pré-requesitos ainda para ser piloto militar não ter menos de 14 nem completar 19 anos de idade, além de ter concluído o ensino fundamental. É exigida ainda altura mínima de 1,64m e máxima de 1,87m.

Os candidatos não podem ter filhos ou dependentes nem serem casados ou terem constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação. Veja aqui o edital no site da FAB

As inscrições devem ser feitas até 21 de julho pelo site do exame de admissão. A taxa é de R$ 60.

O processo seletivo é composto de provas escritas (língua portuguesa, matemática, língua inglesa e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, entre outras etapas.

As provas escritas ocorrerão no dia 18 de outubro.

Os aprovados em todas as etapas e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA) deverão se apresentar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), no dia 29/03/2021, para habilitação à matrícula no curso que tem duração de três anos.

Após a conclusão do curso com aproveitamento, o aluno terá os certificados de conclusão do ensino médio e do próprio CPCAR e poderá concorrer ao número de vagas previsto à matrícula no primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA).