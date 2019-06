Afastada das telas após problemas com drogas, Amanda Bynes conclui faculdade

Foto: Divulgação

A atriz Amanda Bynes agora é graduada em Design de Moda. A atriz fez uma postagem nas redes sociais na segunda-feira, 24, com o diploma do Fashion Institute of Design and Merchandising, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz, que começou a carreira ainda criança, está atualmente afastada das telas e dos palcos por causa do vício em drogas. No início do ano, Amanda teve de ser internada em uma clínica de reabilitação.

Em 2014, ela se matriculou na graduação de Moda. No perfil oficial no Twitter, Amanda publicou uma foto do momento da conquista do diploma. "Formada da FIDM 2019", escreveu na legenda da imagem.

Amanda Bynes participou dos filmes Tudo Que Uma Garota Quer, de 2003, Ela é o Cara, de 2006, e Hairspray, de 2007. Recentemente, a atriz expressou o desejo de voltar a atuar no cinema.