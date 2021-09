Afiliada da Globo em SC é invadida por ladrões com máscaras de palhaço

A sede da NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, foi inadida na madrugada da terça-feira (21) por criminosos mascarados.

Os suspeitos entraram no prédio, que fica em Florianópolis, or volta das 3h. Eles roubaram seis televisores das redações da empresa - além da NSC TV, funcionam no prédio jornais e rádios do grupo.

No momento da ação, nenhum funcionário estava trabalhando. Só no início da manhã, quando os primeiros profissinais chegaram para o jornal Bom Dia Santa Catarina, foi percebido o furto.

A emissora afirma que o caso é considerado pontual, pois não há histórico de roubos na sede. Não é possível identificar de que forma os criminosos conseguiram entrar no prédio, mas sabe-se que essa invasão aconteceu por uma das entradas laterais.

As imagens das câmeras de segurança registraram a movimentação dos ladrões, que usavam capuz e máscaras de palhaço.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a segurança das instalações será reforçada.