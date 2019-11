Afro Fashion Day acontece neste sábado (30)

Acontece neste sábado (30), a partir das 16h, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, a 5ª edição do Afro Fashion Day.

Reconhecido como o maior evento de moda negra do país, o AFD, reforça o seu compromisso com o Mês da Consciência Negra e identidade baiana, através de 64 modelos negros, entre eles os ganhadores da seletiva que reuniu quase mil jovens, mostrando seu talento nas passarelas, desfilando criações de 47 marcas, estilistas e designers de acessórios baianos.

Este ano, o tema é Bloco Afro e o evento faz uma homenagem às entidades por meio das estampas criadas pelos tradicionais blocos Olodum, Filhos de Gandhy, Malê Debalê, Ilê Aiyê, Muzenza e Cortejo Afro. As estampas foram modificadas pelas 47 marcas, que ao longo do ano foram recebendo recortes para criar suas peças, trazendo um novo significado para essas estampas.

Com mais de 250 modelos passando pela passarela do evento, desde a primeira edição, em 2015, o Afro Fashion Day já revelou nomes para a moda nacional e internacional como as modelos Ana Flávia e Josana Santos e os modelos Gabriel Pitta e Lucas Evangelista.

Além do desfile, a partir das 14h, comandado por Najara Black, o Clubinho da Tia Lalala vai animar as crianças presentes no Espaço Kids. Com o conceito, “see now, buy now, uma edição especial da Feira da Sé também vai estar presente com várias marcas comercializando seus produtos.

O Afro Fashion Day é uma realização do jornal Correio, com o patrocínio do Salvador Shopping, apoio institucional da Saltur, Vem Pro Centro, Pelourinho Dia & Noite e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio Instituto ACM e Salvador Bahia Airport e parceria Sebrae, Melissa, Vizzano e Imaginarte.

Gratuito