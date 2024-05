ANCESTRAL

Cineasta de Cajazeiras escolhe o bairro como cenário para seu novo curta-metragem

As filmagens estão previstas para iniciar no segundo semestre deste ano

O bairro Cajazeiras será o cenário de "Ancestral", novo curta-metragem da cineasta Marise Urbano. As filmagens do mais recente projeto da diretora serão realizadas com a participação de moradores de Cajacity que serão selecionados através de uma oficina de preparação de elenco, a ser ministrada pelo ator Heraldo de Deus. A seleção será realizada em setembro.