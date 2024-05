DIA DE SAUDADE

Três anos sem Paulo Gustavo: Amigos e familiares homenageiam o humorista

Amigos e familiares do ator e humorista Paulo Gustavo prestaram homenagens ao artista que morreu há exatos três anos, no dia 4 de maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.

O viúvo Thales Bretas falou sobre o luto e disse que tem aprendido a conviver com a saudade do marido. “A verdade é que não se supera. Nem o tempo cura. Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência”.

O humorista travou uma longa batalha contra a doença desde a sua internação, no dia 13 de março de 2021, no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. No dia 2 de abril, seu estado de saúde se agravou e a equipe médica decidiu iniciar terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), que funciona como um pulmão artificial.