Afro Fashion Day é um dos destaques do programa francês Echappees Belles

A edição 2022 do Afro Fashion Day, realizada em 19 de novembro do ano passado, é um dos destaques do programa Echappees Belles, produzido pela France TV, exibido esta semana e disponível no canal da atração no Youtube.

Cenas do desfile de moda realizado no Terreiro de Jesus pelo jornal CORREIO estão no episódio sobre o Nordeste Brasileiro, gravado pela reportagem do programa, que revela não só regiões da França mas também do mundo, através de encontros com pessoas locais e de experiências.

Um dos destaques da reportagem é força da cultura africana da Bahia, que surge na gastronomia, na arquitetura, nas artes tradicionais como a capoeira e, também, na moda, através do desfile. Um dos estilistas do projeto, o franco-camaronês Marc Bell, criador da marca Ethnic Revival, é um dos entrevistados do programa e surge falando sobre sua relação com o estado e o evento.

Sobre o Afro Fashion Day 2023

A oitava edição do Afro Fashion Day levou a moda de volta às ruas de Salvador, em um desfile de quase uma hora que parou, em 19 de novembro, uma das principais praças da cidade: o Terreiro de Jesus, na véspera do Dia da Consciência Negra. Nela, os 75 modelos selecionados este ano vestiram peças assinadas por 45 marcas – sendo 43 de criadores baianos, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios do Mercado Iaô.

Dividido em três momentos, o desfile trouxe uma homenagem à Capoeira, tema escolhido para esta edição do evento, criado pelo Jornal CORREIO em 2015. No primeiro bloco, que homenageou a Capoeira Angola, o colorido deu o tom nos looks predominantemente em verde, vermelho e amarelo. Também teve espaço para o preto e branco, com looks homenageando o Mestre Moa do Katendê, morto em 2018. No segundo bloco, dedicado à capoeira Regional, criada por Mestre Bimba, foi o branco quem deu o tom. O último bloco, o contemporâneo, foi o mais descolado, com os looks mais ousados.

O desfile teve como curador de moda o produtor, estilista e artista plástico Fagner Bispo, presente no evento desde a primeira edição e responsável por pautar os criadores na confecção das peças, assim como editar os looks de acordo com a concepção artística do desfile.

O time de criativos foi formado este ano por Adriana Meira, Abanto, Ateliê Casalinda, Aládio Marques, Balbina, Black Atitude, Bixa Costura, By Aninha, Criollo, Costa Ribeiro, Closet Clothing, Crioula, Dih Morais, Dua, Ethnic Revival (franco-camaronês) e coletivo de acessórios Fábrica Cultural (Ateliê Grapiúna, Aury Félix Acessórios, Ayoka Acessórios Afro, Cravo & Canela, Diva Black, Negra Lu, Negra Sil Acessórios, Ofanish, Ouromin, Pretart’s e Uka Acessórios).

Completam a lista de estilistas: Filipe Dias, Gefferson Vilanova, Incid, Inttuí, Jeferson Ribeiro, João Damapejú, Jorge Andrade, Kelba Deluxe, Katuka, Kriaçã1, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mônica Anjos, Mário Farias, MB Conceito, Meninos Rei, N’Black, Nós Macramê Design, Negrif, Porto, Preta Brasil, Rey Vilas Boas, Regina Navarro BellaOyá, Rômulo Salomão, Sonbrille, Soudam, Sillas Filgueira, Tábompravocê, Tempt e Ziê. Quase todos os modelos calçaram Melissa Clube.