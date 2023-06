Afropunk Bahia terá Alcione e Djonga como atrações

A cantora Alcione e o rapper Djonga serão atrações no festival Afropunk Bahia deste ano. O evento acontece nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador. Essas são as primeiras atrações divulgadas.

Alcione irá ao palco com a escola de samba carioca Mangueira. Os ingressos já começaram a ser vendidos em lotes promocionais.

Ludmilla, Emicida, Liniker, Larissa Luz, Nelson Rufino, Baco Exu do Blues, Margareth Menezes, Psirico, Àttooxxá e Banda Didá, são alguns nomes que agitaram as duas do evento no ano passado, além das atrações internacionais Dawer x Damper e Masego.

Na edição anterior, o festival aconteceu no espaço do Parque de Exposições em novembro, apresentações de mais de 30 artistas negros, nacionais e internacionais e mais de 20 horas de música.