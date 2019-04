'Agradecemos o apoio e o carinho', diz filha de modelo Carol Bittencourt

(Foto: Reprodução/Instagram)

Filha da modelo Caroline Bittencourt, Isabelle, 17 anos, publicou em seu Instagram uma mensagem de agradecimento pelo carinho que vem recebendo desde que sua mãe desapareceu, na tarde de ontem, durante um passeio de barco em Ilhabela (SP). O corpo de Carol foi achado nesta segunda-feira (29).

"Agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol. Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor. E é tudo que precisamos neste momento", diz o texto do comunicado, que é assinado pelas famílias Bittencourt, Barbosa e Sestini.

A família preferiu não divulgar a data do velório. "Decidimos realizar uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade. A missa de 7º dia será celebrada e divulgada em breve a todos que quiserem transmitir seu afeto e seus sentimentos pessoalmente".

Giba Ruiz Vieira, pai de Isabelle, que foi casado por seis anos com Carol, disse ao jornalista Leo Dias, do Uol, que está fazendo o possível para ajudar a filha neste momento. "Estamos todos juntos na casa da mãe da Carol (Rosângela). Estou confortando minha filha, pois não está fácil", afirmou. Ele afirmou que a família tinha intenção de cremar o corpo. "Faremos uma cerimônia íntima, apenas para familiares. Não terá velório. Acredito que a cerimônia de cremação aconteça logo amanhã, no próprio crematório. assim que o corpo foi liberado".

O empresário e apresentador Alvaro Garnero, que namorou Carol por cinco anos, lamentou a morte da modelo. "Estou gravando o 50 por 1 em Bahamas, está meio complicado funcionar com essa notícia, não sei nem se consigo escrever. Carol foi parte importante da minha vida por cinco anos. Começamos juntos na TV. Ambos tínhamos filhos pequenos, ambos vimos essas crianças crescendo. Ambos crescemos juntos. E uma relação de 5 anos não acaba. Não era mais uma relação de homem e mulher, mas uma relação de respeito, eu torcia por ela, e ela por mim. Por coincidência, estávamos agora no Peru, viajando pelos mesmos lugares. Essas coincidências ainda assustam”, escreveu no Twitter.

Ele aproveitou para desejar força aos parentes da ex-namorada. “Só posso desejar agora toda força do mundo para o Jorge, que sei que fazia Carol ser uma mulher muito feliz. Para Bella e dona Rosângela, fica todo meu amor, meu ombro e tudo mais que vocês precisarem. Eu estou longe, mas estou perto, ok? Carol, vai em paz, querida”.

Desaparecimento e morte

A modelo brasileira Caroline Bittencourt, 37 anos, foi achada morta no fim da tarde de hoje, depois de cair de um barco ontem em Ilhabela - ela era considerada desaparecida desde as 16h30 do domingo. Carol fazia um passeio com o marido, o empresário Jorge Sestini, quando uma tempestade forte atingiu a embarcação. O corpo foi achado na Praia de Cigarras, em São Sebastião. Jorge sobreviveu e nadou por 3 horas até chegar à praia.

Em entrevista ao programa "Brasil Urgente", da Band, o pai de Caroline, Orlei Barbosa, contou que ele mesmo ajudou a retirar o corpo da modelo da água. "Pulei na água e tentei tirar o corpo dela"

Carol Bittencourt e Jorge Sestini se casaram recentemente, no dia 26 de janeiro, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.