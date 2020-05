Alemanha autoriza retorno dos campeonatos de futebol

O governo da Alemanha autorizou o retorno do futebol no país nas próximas semanas. Em videoconferência entre a chanceler Angela Merkel e os governadores locais, ficou definido que a Bundelisga poderá ser retomada a partir da segunda quinzena de maio.

A Federação alemã ainda vai decidir a data exata do retorno das partidas, mas a tendência é a de que ocorra entre os dias 15 e 22 de maio. Os duelos, no entanto, serão realizados com portões fechados e não vão contar com a presença dos torcedores.

Apesar da liberação, o governo alemão exigiu que todos os atletas fiquem em isolamento total por pelo menos uma semana para que o campeonato seja iniciado.

No mês passado, a Alemanha iniciou o afrouxamento do isolamento social e liberou clubes a retomar as atividades de treino seguindo alguns protocolos, como distância e limite de atletas durante os trabalhos. Mais de 1.700 funcionários dos clubes da primeira divisão foram testados para o coronavírus. Dez testaram positivo.

Caso seja mesmo retomada, a Bundesliga será a primeira grande liga européia a ter bola rolando durante a pandemia. O campeonato está paralisado desde o dia oito de março. Restando apenas nove partidas para o fim da competição, o Bayern de Munique a lidera a disputa com 55 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund. Leipzig e Mönchengladbach completam a zona de classificação para a próxima Champions.