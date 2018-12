Alerta: novo golpe do WhatsApp usa marca de refrigerantes

Se receber alguma mensagem no WhatsApp oferecendo brindes em nome da marca Coca-Cola, desconfie. A informação pode ser um golpe.

Uma promoção falsa envolvendo o nome da marca de refrigerantes está circulando no aplicativo de mensagens. Ela promete uma bolsa térmica e seis garrafas da bebida para quem realizar o cadastro em uma plataforma fictícia.

De acordo com o site TechTudo, com base em informações do PSafe, empresa que atua no desenvolvimento de aplicativos de segurança, 15 mil vítimas foram registradas até o momento.

O objetivo da fraude é roubar dados como CPF e RG, para que os criminosos apliquem roubos em nome do titular do documento.

Em nota, a Coca-Cola confirmou que a promoção é falsa e pediu atenção redobrada aos consumidoresm, alertando, também, que o link que acompanha a mensagem direciona o consumidor para um site que não pertence à empresa.