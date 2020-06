Alexandre Cabral assume Presidência do Banco do Nordeste

(Foto: Divulgação)

O executivo Alexandre Borges Cabral, ex-presidente da Casa da Moeda durante o governo Michel Temer, assume a direção do Banco do Nordeste (BNB). A decisão foi homologada agora há pouco pelo Conselho Administrativo da instituição. A posse está marcada para esta terça-feira, 2 de junho.

Alexandre Cabral é funcionário de carreira do BNB e tem boa circulação entre vários meios, já tendo passado também pela coordenação da Setur. O executivo teve o nome indicado por PL e PTB.

Romildo Rolim deixa a Presidência do BNB com bons resultados. Somente em 2019, o lucro da instituição chegou a R$ 1,73 bilhão. Não há preocupação com os atributos técnicos do nome indicado, mas temor com a designação política que pode ser dada ao banco devido a negociação feita com partidos para a designação de cargos.

A presidente da AFBNB, Rita Josino, explica que a bandeira levantada pela associação é de defesa da instituição. Portanto, independentemente de quem esteja na direção, o importante é que o BNB permaneça como um forte agente das políticas públicas na região.