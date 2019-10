Alexandre Pires mostra Baile do Nêgo Véio na Concha

Alexandre Pires promete três horas de muitos sucessos – seus e de artistas que gosta – no show Baile do Nêgo Véio, que chega à Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste domingo (13), às 18h. A apresentação é baseada no último álbum do artista, gravado no Rio e que resgata hits do Só Pra Contrariar, e de outros grupos do samba, axé, pagode e sertanejo. A direção é assinada pelo próprio Alexandre.

“Viajamos pelos maiores hit’s dos anos 90. Canto os meus sucessos e de vários amigos, é um show muito gostoso de se fazer”, conta o cantor. Dos baianos, por exemplo, ele canta Araketu É Bom Demais, Liberar Geral, Vem Neném, Milla e Eva.Ingressos: R$ 100 |R$ 50 (pista) e R$ 200 |R$ 100 (camarote).