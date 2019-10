Alice Caymmi faz show no TCA: 'cultura é base'

Crise, mudança e futuro. Esses são os três eixos principais do show que a cantora carioca Alice Caymmi, 29 anos, apresenta hoje, às 21h, no Teatro Castro Alves. Com figurino assinado por Alexandre Herchcovitch, direção de Paulo Borges e inspiração na mitologia grega, o espetáculo cênico chamado Electra mergulha na tragédia e dialoga com os dramas atuais.

“A partir do contexto social brasileiro, do emocional das pessoas e da minha vida, tive a necessidade de trazer esse trabalho. Visto que a crise é geral, ‘tragédia’ é uma das palavras mais usadas hoje, então nada melhor que uma tragédia grega sendo regida de forma a sugerir uma revolução e uma resolução”, explica Alice, que não quis trazer “a crise pela crise”, mas a “possiblidade de um futuro melhor”.

Acompanhada por João Rebouças, no piano, e Filipe Castro, na percussão, Alice interpreta músicas do seu quarto álbum, Electra. Entre elas, estão Medo, eternizada por Amália Rodrigues; Diplomacia, por Maysa; e Pelo Amor de Deus, de Tim Maia. O show inclui, ainda, músicas dos seus álbuns anteriores e a canção Andança, feita por seu pai, Danilo Caymmi.

Desilusões amorosas, melancolia, medo e abandono são alguns dos assuntos abordados nas letras. “São temas que fazem sentido para essa personagem e claro que fazem parte do meu espectro pessoal, porque a arte imita a vida e a vida imita a arte”, defende a cantora que também é formada em teatro.

Sem pretensão de fazer o melhor disco da carreira, Alice tem colecionado elogios com Electra, que busca ser "um disco clássico, coerente, que não tenha data de validade e que tenha acolhimento principalmente do público". "Que as pessoas possam se identificar e entender como resolver coisas de suas próprias vidas", deseja Alice.

Defensora da importância da cultura, a artista lembra que a tragédia grega tinha a função de expurgar os humores e chegar a uma catarse coletiva, para que "possibilitasse um momento seguinte político onde todos pudessem viver da melhor maneira possível, se entender e reorganizar através da compaixão, medo e piedade".

"A cultura é o que forma a identidade das gerações, forma seres humanos, indivíduos. A cultura diz a formação ética, moral, de caráter, desde criancinha. O contato que temos com música, arte, televisão, cinema, exposições, teatro, tudo isso forma muito do que vamos ser daqui pra frente. Não é um floreio, não é supérfluo, cultura é base", defende Alice.

E quando o assunto é Salvador, a artista não economiza no elogio. Afinal, a capital baiana significa "tudo", principalmente em termos de ancestralidade, de sua própria história. “Meu tataravô veio para construir o Elevador Lacerda e desde então vem formando a família Caymmi, até chegar em mim. Estar em um teatro como o TCA, em uma cidade que representa tudo pra mim é um privilégio”, agradece Alice.

Serviço

O quê: Show de Alice Caymmi

Quando: Sexta-feira (4), às 21h

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande | 3014-1209)

Ingresso: R$ 100 | R$ 50 (filas A a Y) e R$ 80 | R$ 40 (Z A Z11). Vendas: TCA, SAC’s dos Shoppings Barra e Bela Vista; site ingressorapido.com.br

Aceita Clube Correio (40%)