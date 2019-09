Allan do Carmo deixa Salvador e vai treinar no Rio de Janeiro

Allan do Carmo decidiu fazer uma mudança na carreira. O nadador de 30 anos se mudou de Salvador para o Rio de Janeiro na reta final da preparação para buscar a vaga na Olimpíada de Tóquio-2020.

Ele treina agora sob a orientação de Fernando Possenti, o mesmo treinador da também baiana Ana Marcela. Allan já iniciou os treinamentos no Complexo Aquático Maria Lenk - centro de treinamento que é referência para os esportes aquáticos no país.

Apesar da mudança, Allan do Carmo segue filiado ao clube da ACEB/CTRA, liderado por Rogério Arapiraca, com quem trabalha há 13 anos. A parceria entre os dois começou em janeiro de 2006. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Allan contou que Rogério Arapiraca segue como seu head coach, ou seja, apesar de não estar mais no dia a dia, por causa da distância, a parceria continua.

“É importante deixar claro: não deixarei de ser um atleta da ACEB. Continuarei representando nosso clube, comandado por Arapiraca, nosso Estado e nossa cidade”, afirmou Allan.

O nadador explica que a decisão de deixar Salvador foi a busca por desafios pessoais. Diz que estava acomodado e se viu forçado a abandonar a zona de conforto para melhorar seus resultados na água.

“A rotina de treino que vai mudar um pouco porque resolvi me desafiar e viver novas empreitadas como atleta e homem. Vou encarar essa nova fase com o mesmo afinco que encarei tudo até aqui”, declarou.

O Brasil ainda tem direito a buscar uma vaga na maratona aquática em Tóquio-2020. No próximo ano, uma seletiva olímpica será sediada na cidade de Fukuoka, também no Japão.

Apesar de estar decidido e se mostrar bem com a decisão, Allan do Carmo não esconde que sentirá falta da terra natal. Os amigos e companheiros de treino, segundo o atleta, serão os principais motivos da saudade enquanto estiver na Cidade Maravilhosa. “Não temos nada a lamentar e, sim, a trabalhar para enfrentar essa nova fase com tudo”, completou o nadador baiano.

Questionado se a mudança tem a ver com o iminente fechamento do clube social onde realiza seus treinamentos, o da Aceb, no bairro do Costa Azul, previsto para dezembro, Allan do Carmo reitera que a mudança aconteceu por decisão estritamente pessoal. “Não foi por nenhum problema técnico, de relacionamento ou estrutural”, reforçou.

Segundo o nadador, Rogério Arapiraca deve anunciar nos próximos meses onde será o seu novo centro de treinamento. A certeza, por enquanto, é que o treinador continua na capital baiana. O CORREIO não conseguiu localizar Arapiraca.

Ana Marcela e Allan do Carmo vão treinar juntos no Rio de Janeiro (Foto: Satiro Sodre/SSPress/CBDA)

Antes da seletiva olímpica, uma etapa interna, no Brasil, será responsável por apontar os dois representantes brasileiros na prova em águas japoneses. Essa etapa vai acontecer durante o Troféu Maria Lenk, em abril de 2020, no Rio de Janeiro.

A última seletiva antes da Olimpíada disponibilizará um total de 14 vagas para os Jogos de Tóquio-2020, que serão divididas da seguinte maneira: nove vagas para os nove primeiros colocados, independentemente da nacionalidade, e cinco que serão distribuídas uma por continente (Américas, Europa, Ásia, África e Oceania). A última fica reservada para o japonês que obtiver a melhor colocação na prova.

O novo técnico

O novo treinador de Allan do Carmo é, literalmente, novo. Explica-se: Fernando Possenti tem apenas 39 anos. O currículo, contudo, é inversamente proporcional ao tempo de vida do treinador paulista. Por quatro vezes ele foi eleito o melhor técnico de maratonas aquáticos do mundo pela Federação Internacional de Natação (Fina). Em 2018, foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) o melhor treinador do país.

Da esquerda para a direita: Fernando Posseti, Ana Marcela, Rogério Arapiraca e Allan do Carmo no Mundial de Hong Kong, em 2017 (Foto: Divulgação)

Sob o comando de Possenti, Ana Marcela foi campeã mundial na prova de 25km durante o torneio que aconteceu em Gwangju, na Coreia do Sul, em junho. Na prova olímpica, de 10km, acabou em quinto lugar - colocação suficiente para garantir a vaga em Tóquio. Ainda em 2019, Ana Marcela também conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho