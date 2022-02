Alô Alô Bahia e Licia Fabio promovem almoço de relacionamento em Trancoso

O portal Alô Alô Bahia, ao lado da promoter Licia Fabio, reúne convidados para almoço especial de relacionamento. O evento será no dia 26 de fevereiro, em Trancoso, no sul do estado. Na lista de convidados, executivos, CEO´s e grandes empresários que estarão passando o período (que seria realizado o Carnaval) no vilarejo baiano.

O encontro, que terá formato intimista e seguirá todos os protocolos vigentes, acontecerá em um dos restaurantes mais emblemáticos do local, o Maritaca, de Márcia Taliberti, na entrada do Quadrado.

“Iremos fazer um encontro entre amigos para reunir marcas que estão apostando e fazendo a diferença não só em Trancoso, mas em toda a Bahia”, nos disse Licia Fabio. O evento contará com cobertura do Alô Alô Bahia, é claro, e reunirá ativações de grandes empresas, além de muitas surpresas.

