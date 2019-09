Aluno esfaqueia professor dentro de escola em São Paulo

Um aluno esfaqueou um professor nesta quinta-feira (19) dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Paulo Gomes Cardim, do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, na zona leste da capital paulista. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o estudante golpeou seu professor na região do abdômen, por volta das 9h20, e depois se esfaqueou.

A identidade dos dois não foi divulgada. O docente foi levado para o PS Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual Vila Alpina, também na zona leste de São Paulo, e o aluno foi socorrido pelo helicóptero águia da PM e encaminhado ao Hospital das Clínicas, ma zona central da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em nota, a Diretoria Regional de Itaquera informou que a direção do CEU suspendeu as atividades na unidade nesta quinta-feira. "Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores", diz o texto. O caso foi registrado no 66º DP (Vale do Aricanduva).