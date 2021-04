Aluno flagrado transando durante aula pode ser expulso da UFSC

Um estudante pode ser expulso da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) após exibir cenas de sexo durante uma aula online nesta sexta-feira (16). O jovem estava com a câmera ligada durante a chamada de vídeo e o momento íntimo pôde ser visto pela professora e outros alunos.

A UFSC confirmou neste domingo (18) que irá abrir um processo disciplinar contra o discente, que será julgado com base na Resolução Normativa número 17 do Conselho Universitário e pode ser advertido ou até expulso da instituição.

O vídeo com o momento do flagra circula nas redes sociais. Em um dado momento, a professora fala sobre o desconforto causado pelas imagens.

"Não sei o que eu faço numa situação dessas. A única câmera ligada eu acho que é a câmera que não deveria estar ligada. É constrangedor, evidentemente. A gente está gravando, inclusive", afirmou a professora. Em seguida, todos desconectaram, e a professora e os demais alunos recomeçaram em outra sala virtual.

O caso ocorreu durante uma aula do curso de administração. Em nota, a universidade chamou o episódio de "lamentável" e disse que o estudante já foi identificado.

A nota, assinada pela Coordenação do Curso de Graduação em Administração, Direção do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), informa que esses órgãos "prestam total solidariedade à docente responsável pela disciplina, ao mesmo tempo em que irão requerer a abertura de procedimento para apurar não apenas a conduta do estudante, mas dos responsáveis pela divulgação do vídeo em que está configurada a infração disciplinar".