Alunos da Arena Aquática terão aulas e acompanhamento pela internet

Os alunos que tiveram as aulas suspensas na Arena Aquática, na orla da Pituba, por causa da pandemia do novo coronavírus, receberão acompanhamento e aulas online. A medida visa amenizar os impactos negativos que os atletas podem ter depois da pandemia.

As aulas terão duração de uma hora e acontecerão por videoconferência, através do aplicativo Zoom. Será possível acompanhá-las em horários alternados, das 6h às 17h, durante três vezes na semana. A dinâmica será coordenada por três professores, que darão as diretrizes para a realização exercícios físicos e funcionais.

As atividades via aplicativo são direcionadas apenas para atletas de alto rendimento – ou seja, alunos que competem representando a Arena Aquática em competições oficiais e não-oficiais. Já os alunos de natação e hidroginástica receberão informações, dicas e recomendações pelo instagram @arenaaquaticasalvador e o site arenaaquatica.salvador.ba.gov.br.

De acordo com o gerente de Esportes Aquáticos da Semtel, Edvaldo Valério, esse acompanhamento é fundamental. “Temos feito esses treinos online deixando claro que essa é uma forma de amenizar os impactos causados pela pandemia. A iniciativa tem sido bem aceita, todos estão entendendo, os pais também estão tendo uma grande participação”, afirma Valério.

A iniciativa é da Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel).