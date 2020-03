Alunos da rede municipal vão receber cestas básicas com suspensão das aulas

O prefeito ACM Neto anunciou nesta terça-feira (17), durante inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Gonçalo do Retiro, que serão distribuídas cestas básicas para cada um dos cerca de 140 mil estudantes da rede municipal de ensino que terão as aulas suspensas a partir desta quarta-feira (18), inicialmente pelo período de 15 dias, conforme decreto publicado ontem no Diário Oficial (DOM).

A distribuição das cestas básicas, que começa na próxima segunda-feira (23), vai beneficiar todos os alunos da rede, e não apenas aqueles que estudam em tempo integral. "Inicialmente será uma cesta por aluno. Mas se houver prorrogação da suspensão das aulas, em função do quadro do coronavírus, será uma por mês. Essa distribuição vai acontecer nas próprias escolas, conforme detalhamento a ser feito amanhã (18) pela Secretaria Municipal de Educação (Smed)", anunciou ACM Neto, que apresentou outras medidas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

Outra ação anunciada hoje, também em função da suspensão das aulas, é a elaboração de atividades pedagógicas por cada escola para serem desenvolvidas em casa pelos estudantes. "Esse, ao menos ainda, não é um período de férias forçadas. De modo que os diretores e coordenadores de cada unidade de ensino vão criar um canal de comunicação das escolas com as famílias e elaborar atividades que devem ser desenvolvidas em casa", disse o prefeito.

Acompanhe, de forma gratuita, notícias do coronavírus no CORREIO



Transporte

Também para enfrentar o coronavírus, o prefeito anunciou algumas medidas na área do transporte, a exemplo da limitação de pessoas transportadas por cabine do Elevador Lacerda (de 64 para 40, por viagem) e pelo Plano Inclinado da Liberdade (de 25 para 15, por viagem). Além disso, os táxis passam a ter o direito de decidir se usam ou não o ar-condicionado (se houver no veículo).

"Sobre o ar-condicionado nos ônibus, ele tem um sistema de renovação, de modo que não há necessidade que a climatização seja desligada", explicou o prefeito. Ele afirmou ainda que a Limpurb vai ampliar o efetivo, com novas contratações, para auxiliar as concessionárias na limpeza das estações de transbordo, a exemplo da Lapa, além de reforçar as medidas anunciadas ontem (16) pelo secretário de Mobilidade, Fábio Mota, no que se refere à intensificação do processo de limpeza dos coletivos, ação já em andamento.

Para garantir que os estudantes não precisem sair de casa para renovar o Salvador Card, ACM Neto informou que, a partir de agora, esse procedimento também pode ser feito pelo aplicativo Kim. "Basta baixar o aplicativo e fazer a renovação. Com isso, 180 mil alunos não precisam ir até os postos ou para as Prefeituras-Bairro para fazer a renovação", frisou.

Castramóvel e servidores

ACM Neto ainda anunciou na manhã de hoje a suspensão do Castramóvel e a proibição de qualquer tipo de viagem dos servidores públicos municipais a países do exterior e também aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro - antes, em decreto publicado no último sábado, essa determinação valia apenas para voos internacionais para locais onde o risco de contaminação era maior, como a China e a Itália.

Outra definição envolvendo os servidores da Prefeitura é que as gestantes vão poder fazer trabalho remoto, de casa, sem necessidade de se deslocarem até a repartição pública - ontem (16), o prefeito já havia anunciado essa medida para idosos acima de 65 anos que não desempenhem atividades essenciais ou estratégicas. Gestantes e idosos fazem parte do grupo de risco da doença.

Apelo

Durante a inauguração da unidade de saúde de São Gonçalo do Retiro, que aconteceu sem a presença de público, conforme o prefeito já havia antecipado (essa é mais uma medida para evitar aglomerações), ACM Neto aproveitou para fazer um apelo à população.

"Peço a todos que evitem ao máximo sair de casa. Essa luta exige o comprometimento diário de todo o cidadão. Se tiver que sair de casa, que seja apenas para o trabalho, e tomando todos os cuidados necessários", declarou.

Não se informe com fake news! Clique nesse link e tenha acesso 24h a notícias sobre o coronavírus atualizadas, apuradas e confirmadas pelo jornal CORREIO. http://bit.ly/TudoCoronavirus