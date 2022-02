Amado cria novo cardápio com assinaturas dos chefs Edinho Engel e Danilo Fernandes

Quando o mineiro Edinho Engel chegou à Bahia, no começo de 2006, para implantar um restaurante, a cena gastronômica local ainda era tímida. Mas o que poderia ser uma dificuldade virou um desafio: colocar a capital baiana no mapa da gastronomia contemporânea brasileira. Trazendo na bagagem a experiência de mais de 15 anos à frente do premiado Manacá, no litoral paulista, o chef deu as mãos a outros profissionais locais e, juntos, conseguiram atrair os holofotes para a nova cozinha baiana.

(Divulgação)

Caçarola de frutos do mar

Desde então, o Amado vem conquistando prêmios e se consolidando como um dos mais sofisticados restaurantes do país. A ponto de passar a figurar, desde 2019, no respeitado Guia 50 Best Discovery, um mapa global que elencal os 50 melhores destinos para alimentação e bebidas ao redor do mundo. Não é pouco não. Mas Engel queria mais. Foi então que, em 2015, resolveu partilhar as panelas com os novos talentos locais que estavam surgindo. O primeiro a dar expediente na cozinha do Amado foi o chef Fabrício Lemos, uma estrela em ascensão à época. A parceria garantiu ao já respeitado restaurante o prêmio de Melhor Restaurante de Frutos do Mar do Brasil pela revista Gula, dentre outros que lotam uma das enormes paredes da casa.

(Divulgação)

Tartar de atum com chips de harumaki

“Embora tenha começado a carreira na cozinha, sempre me considerei mais um restaurateur (dono de restaurante) do que um chef, então quando comecei a perceber que havia uma turma jovem, cheia de gás, de talento para criar, resolvi que era hora de abrir espaço para eles e ficar na coordenação, mas nunca longe da cozinha”, conta Engel. E acertou! A chegada dos novos talentos garantiu frescor ao restaurante que este ano completa 16 anos de uma história irretocável contada por ele e pelos demais chefs que passaram pela casa, a exemplo de Ricardo Brito. Há quase dois anos, Edinho trouxe outro talento em ascensão, o chef Danilo Fernandes, sucessor de Fabrício Lemos no Al Mare.

(Divulgação)

Atum selado

A parceria tem dado certo. No começo deste ano, o jovem chef, que desde que chegou ao Amado não parou de criar, agora imprime sua assinatura no recém-lançado cardápio que, sempre com o aval e supervisão do experiente mineiro, mescla clássicos da casa com suas criações. Dentre os destaques estão o Tartar de Atum, servido em chips de harumaki que reúne sabor e delicadeza. Outra novidade que vale a pena ser conferida mistura a raiz mineira do chef (que faz uma galinhada como poucos), com a criatividade do novo parceiro de Engel que trocou a galinha pelo pato resultando na Galinhada de Pato, uma das boas surpresas do menu.

(Divulgação)

Camarões crocantes com purê de maçã verde

Quem gosta de carnes não deve deixar de experimentar o Cupim Prensado à Cavala, servido com musseline de aipim e cebolas caramelizadas no aceto balsâmico. Outra boa pedida é a Caçarola de Frutos do Mar que, embora não seja servida exatamente numa caçarola, é bonito de ver e enche a alma de alegria na hora de comer. Vale lembrar que os clássicos da casa continuam saindo com a mesma qualidade de sempre. É o caso dos Camarões Crocantes em Cabelinho de Anjo que vem acompanhado de risoto de maçã verde, numa combinação perfeita e que, não à toa, é um dos mais pedidos da casa.

(Divulgação)

Sobremesas: Morangos em Textura e Pé de Moleque

As novidades também chegaram às sobremesas e aí vão duas dicas preciosas: Pé de Moleque em Brigadeiro com Sorvete de Amendoim, Calda de Chocolate Branco e Farofa de Paçoquinha. Babou? Então espera pra ver - e comer - os Morangos em Textura com Mousse de Chocolate Branco e Tuilles de Amêndoas! Não dá nem pra comentar! A única coisa a acrescentar é que a decisão de Edinho Engel de partilhar sua cozinha com os novos talentos trouxe não apenas frescor ao Amado, como o manterá no topo por muitos anos mais.



Serviço:

@restauranteamado

Rua Lafayette Coutinho, 660, Comércio.

Tel. 71 3322 3520 / 99231 4660