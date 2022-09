Amazon apresenta novos dispositivos e serviços

A Amazon apresentou, durante a semana, novidades e atualizações de alguns dos seus principais produtos quando falamos de smart speakers. A empresa também divulgou algumas atualizações relacionadas, sobretudo, a skills da Alexa, a famosa assistente inteligente da companhia.

Entre os produtos, são duas as principais novidades. O Echo Studio, speaker mais robusto em termos sonoros da linha da Amazon, ganhou uma nova versão e a cor branca. Ele conta nova tecnologia de processamento de áudio espacial e extensão de faixa de frequência. Em relação ao primeiro, dá para dizer que houve um aprimoramento do som estéreo, fazendo com que as músicas e trilhas sonoras de filmes pareçam mais próximas do ouvinte com maior amplitude, clareza e presença, segundo a companhia.

Echo Studio nova geração é branco (foto: Divulgação)

Já a extensão da faixa de frequência oferece melhor performance, melhoria na clareza da voz e graves mais profundos. Quem já tem um Echo Studio, vai poder curtir as novas tecnologias por meio de atualizações de sftware. Só não vai dar para atualizar a cor, evidentemente.

Outro lançamento, bem bacana por sinal, é a integração gratuita do Echo Show 15 com a interface disponível em dispositivos da família Fire TV. Com isso, os donos terão acesso a muitos dos aplicativos hoje disponíveis no Fire TV. Eles também poderão usar, caso tenham, o controle remoto por voz com Alexa (3ª geração) com o Echo Show 15.

Entre os novos recursos para os dispositivos, os que achei mais legais são: a integração e exibição de informações meteorológicas na visualização do calendário, inclusive com avisos de chuva para algum evento que a pessoa tenha marcado; a possibilidade de deixar um recado em vídeo - esse recado poderá ser visualizado em qualquer versão do Echo Show ou por meio do smartphone; e a chamada de vídeo em grupo.