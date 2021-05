Amazon confirma segundo Prime Day no Brasil

Em 2020, o Brasil participou pela primeira vez do Prime Day, evento anual da Amazon que foi realizado simultaneamente em 19 países e com mais de um milhão de ofertas exclusivas para membros Prime no mundo. A empresa confirmou na segunda-feira (3) que o evento acontecerá novamente neste ano.

“Estamos felizes com mais uma edição do Prime Day e esperamos oferecer descontos incríveis aos nossos membros Prime, enquanto investimos em oportunidades para nossos parceiros de pequenos negócios, e continuamos a garantir a segurança de nossos colaboradores. Compartilharemos mais detalhes em breve e nossos consumidores também podem dizer: ‘Alexa, me atualize sobre o Prime Day’ para se manterem informados”, informou a Amzon, em nota.

Na edição do ano passado, as categorias com produtos mais comprados pelos brasileiros foram Dispositivos Amazon (como Kindle e Echo), Livros, Papelaria e Eletrônicos, Casa e Ferramentas, Casa e Cozinha, Entretenimento e Esportes e Moda.