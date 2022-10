Ambev abre o 1° Prêmio Ambev de Inclusão Produtiva no Brasil

A Ambev abriu o edital do 1° Prêmio Ambev de Inclusão Produtiva: Empreendedorismo e Empregabilidade, que vai reconhecer 10 práticas de inclusão produtiva no Brasil. O apoio total é de R$ 200 mil reais, que serão distribuídos a 10 organizações (R$ 20 mil cada).

O Bora Empreendedores vai reconhecer e incentivar cinco negócios de impacto socioambiental e suas iniciativas que tenham atuação de impacto ou potencial de atuação de impacto no tema da inclusão produtiva por meio do fortalecimento de capacidades empreendedoras, empoderamento financeiro e conexão.

Serão contemplados negócios sociais, startups, incubadoras comunitárias e outros perfis de proponentes que apresentem boas práticas de fortalecimento de capacidades empreendedoras. Serão priorizadas iniciativas que tenham mulheres, jovens e pessoas negras como idealizadores, líderes, gestores, executores ou que atendam esses públicos como beneficiários.

Já o Bora Comunidades vai reconhecer e incentivar cinco empreendedores sociais e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e suas iniciativas de inclusão produtiva conduzidas para o desenvolvimento de pessoas e comunidades, promovendo a geração de emprego e renda por meio de sua conexão direta com o mercado de trabalho formal e/ou do fomento a iniciativas empreendedoras.

Nesse eixo serão contemplados empreendedores sociais e OSCs, com priorização de proponentes de perfil comunitário e periférico, assim como iniciativas que tenham mulheres, jovens e pessoas negras como idealizadores, líderes, gestores, executores ou atendam esse público como beneficiários de suas atividades.

“O Bora integra uma sólida jornada de impacto social da Ambev, que ajuda a gerar transformações em todo o ecossistema. Por isso, abrimos esse edital para reconhecer boas práticas de inclusão produtiva no Brasil, mapeando iniciativas para promover esse tema, mostrando o interesse genuíno da Ambev como player social entre stakeholders, estabelecendo relações de confiança e conexão com organizações diversas em territórios estratégicos, impactando positivamente comunidades e empreendedores”, explica Andreza Machado, gerente de Impacto Social da Ambev.

As propostas podem ser enviadas até 17 de novembro. Todas as informações, como critérios de seleção, estão disponíveis no site.

O que é o Bora?

O Bora está estruturado em três pilares: conhecimento, apoio financeiro e conexões. No primeiro, serão disponibilizadas ferramentas de expansão e aperfeiçoamento de negócios para micros e pequenos empreendedores; e trilhas de conhecimento com foco no empreendedorismo e inclusão no mundo de trabalho para as comunidades. No segundo pilar, serão oferecidas soluções financeiras com programas de pontuação e opções personalizadas de microcrédito, além de bolsas de estudos. E, no terceiro, a Ambev coloca sua maior força: conexão com parceiros para networking, indicações de vagas e profissionais disponíveis por meio de plataforma virtual, gerando emprego e renda.