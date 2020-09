Amiga de Mario Frias, dentista vira chefe do Centro Técnico Audiovisual

(Foto: Reprodução)

A dentista Edienne Paulo de Abreu foi nomeada coordenadora-geral do Centro Técnico do Audiovisual, órgão subordinado à Secretaria Nacional do Audiovisual. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em vídeo deste ano, publicado em rede social, ela aparece ao lado de Mário Frias, chamando-o de amigo.

Criado em 1985, o centro tem a missão de promover o desenvolvimento da atividade audiovisual do país. A sede fica no Rio. O órgão apoia a capacitação de pessoas da área, realiza mostras, festivais e também faz empréstimos de cópias de filmes, equipamentos e estúdios, diz reportagem da Folha de S. Paulo.

No currículo da dentista não há nenhuma menção a experiência anterior no setor de audiovisual. No ano passado, ela foi secretária parlamentar do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), ex-PM conhecido por quebrar uma placa de rua que homenageava a vereadora assassinada Marielle Franco (PSOL-RJ).

Em 2018, a dentista chegou a concorrer a um cargo de deputada federal pelo PSL do RIo, mas não foi eleita, tendo apenas 1.413 votos.

Em vídeo publicado este ano no Facebook, Abreu aparece ao lado do ator Mario Frias, que não estava à frente da Secretaria Especial de Cultura então - a atriz Regina Duarte era a chefe na época. Abreu chama o adtor de seu "amigo Didireita" e conversa com ele sobre eleições e o presidente Jair Bolsonaro.