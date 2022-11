Amôedo anuncia desfiliação do Novo: 'Partido que fundei não existe mais'

Um dos fundadores do Partido Novo, João Amôedo anunciou, nesta sexta-feira (25), sua desfiliação da legenda. Em outubro, após o político declarar apoio a Lula (PT) nas eleições presidenciais, o partido chegou a suspender sua filiação.

"Infelizmente, o Novo, fundado em 2011 e pelo qual trabalhamos por mais de 10 anos, não existe mais", publicou nas redes.

Ele afirma que, sob a atual gestão, o partido foi sendo "desfigurado" e "se distanciou da sua concepção original de ser uma instituição inovadora que, com visão de longo prazo, sem culto a salvadores da pátria, representava a esperança de algo diferente na política".

"O Novo atual descumpre o próprio estatuto, aparelha a sua Comissão de Ética para calar filiados, faz coligações apenas por interesses eleitorais, idolatra mandatários, não reconhece os erros, ataca os Poderes constituídos da República e estimula ações contra a democracia", continuou.

Amôedo também reforçou o "péssimo desempenho eleitoral" no último pleito, a perda de milhares de filiados, e a saída de inúmeros dirigentes, e disse que, apesar disso tudo, a legenda não esboça qualquer sinal de retomar "ao caminho original".

Este ano, o Partido Novo amargou queda expressiva em suas bancadas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas e não atingiu a cláusula de barreira, dispositivo que estabelece percentual mínimo de votos e de deputados eleitos para manter o acesso à propaganda partidária e ao fundo eleitoral.

Dos 8 deputados de antes, a bancada encolheu para apenas três reeleitos a partir do ano que vem: Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC) e Marcel van Hatten (Novo-RS).

"Esse Novo, definitivamente, não me representa. Neste cenário, seria incoerente permanecer em um partido com o qual tenho diferenças de visão, de propósito e de conduta", continuou.

Na publicação ele indicou, no entanto, que pretende continuar atuando na política: "A minha saída do Novo em nada muda a vontade de ajudar o Brasil. Espero levar os aprendizados desse projeto e, junto com aqueles que conheci e que compartilham dos mesmos valores, trabalhar pelo que sempre foi meu objetivo: contribuir para melhorar a vida dos brasileiros".

João Amôedo já foi candidato à Presidência da República pelo partido em 2018, quando deixou a direção da sigla para a candidatura.