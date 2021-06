Amor afrocentrado inspira websérie e seção de podcasts Chamego

É para falar de amores pretos sem estereótipos e estigmas que surge Chamego, um documentário poético que exalta relações afetivas racializadas. Serão 10 episódios em formato de websérie e oito episódios em formato de podcast, já disponíveis desde sábado (12), que somam a vivência de negras e negros que falam abertamente sobre seus relacionamentos - heterossexuais, homossexuais, monogâmicos ou não-monogâmicos e consigo mesmo -, além de tocarem em temas como afeto, preconceito, representatividade e amor livre.

A websérie documental é uma realização coletiva da Dan Território e exalta a história de 12 personagens que compartilham a beleza e os desafios de seus relacionamentos, sob a narração poética da drag queen Barbárie Bundi. Os mesmos personagens protagonizam uma seção de podcasts, de oito episódios, contando em primeira pessoa, sobre as subjetividades de suas relações afro-referenciadas. Os conteúdos serão lançados de forma on-line, entre os meses de junho e julho, e estarão disponíveis no canal da Dan Território no Youube e nas principais plataformas de streaming de música.

‘Chamego propõe um olhar para o conceito da palavra ‘dengo’. A proposta é pensar não apenas com o afeto sexualizado, como muitas vezes o corpo negro foi historicamente marcado, mas pensar, principalmente, na construção do amor fraterno e da relação social entre sujeitos negros. Chamego como uma ação de dengo, para além da visão ocidental do amor”, explica Daniel Arcades, um dos diretores artísticos da obra.

Como um chamado ancestral para um aconchego, num momento tão necessário, a série promove, através da arte, a discussão da afetividade e do amor entre pessoas negras, valorizando o relacionamento afrocentrado. Ao mesmo tempo em que garante a diversidade na discussão e na representatividade de corpos negros falando sobre seus afetos.

O elenco da websérie, e do podcast, estão a coreógrafa Edeise Gomes e seu companheiro o cantor de rap Aspri RBF; a atriz Fernanda Silva e sua companheira a artista plástica Yasmin Soares; o instrutor de tantra Rajan Irineu; o figurinista Cássio Caiazzo e seu companheiro Erick Simões; a produtora Rubian Mell; o artista e escritor Omolojí Àgbára; o diretor e produtor Bruno Novais e o coreógrafo Vinicius Revolti.

A sequência de podcasts tratará de contar a história de cada relação presente no elenco, já a websérie desenvolve uma dinâmica e um diálogo entre todos eles a partir de assuntos afins. Com 5 minutos de duração, os episódios serão lançados sempre aos finais de semana em junho, nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27, e, em julho, nos dias 3, 4, 8, 9 e um com um encontro especial no dia 10 com presença de todo o elenco em um bate-papo aberto.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.