Amor de Mãe: Álvaro acaba morto em briga com Raul

Álvaro (Irandhir Santos) vai morrer no fim de Amor de Mãe. Tudo começará quando o vilão resolver invadir a PWA para resgatar parte do dinheiro e das jóias que mantinha em um cofre secreto na empresa. Ela vai esperar Raul (Murilo Benício) ir embora e o escritório ficar vazio para entrar lá.

Mas, minutos depois, Raul voltará para buscar um objeto esquecido e dará de cara com Álvaro mexendo no cofre. O pai de Sandro (Humberto Carrão) avisará que vai acionar o alarme e que o ex-sócio será preso. Encurralado, Álvaro sacará uma arma e ameaçará atirar em Raul. Os dois começarão a brigar e a arma irá disparar. Depois de algum suspense, o público irá descobrir que o tiro atingiu Álvaro, que morrerá.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público na próxima sexta (9).

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da covid-19.