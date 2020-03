Amor de Mãe deve sair do ar após Globo cancelar gravações

Por causa da ameaça do novo Coronavírus, a TV Globo decidiu cancelar todas as gravações da novela Amor de Mãe. A decisão veio depois da emissora orientar os autores a reescreverem os próximos capítulos retirando os atores com mais de 50 anos.

Sem novos capítulos, a novela das 9 terá uma espécie de "fim de temporada" e sairá do ar, por tempo indeterminado. Não se sabe o que ocupará a faixa de horário deixada pela novela.

Amor de Mãe possui três atores com mais de 50 anos, Tuca Andrada, Regina Casé e Adriana Esteves. As duas últimas são protagonistas da novela. Segundo o site Notícias da TV, o anúncio oficial do "final de temporada" de Amor de Mãe vai ser no capítulo do próximo sábado (21).

Outras novelas

"Salve-se Quem Puder" e "Nos Tempos do Imperador", a próxima novela das 18h, também terão as gravações paralisadas. Apenas Éramos Seis, que está na reta final, deve continuar.

Mesmo sem nenhum caso de coronavírus nos Estúdios Globo, outras tramas devem ser afetadas com a decisão, como a próxima novela das 21h, "Um Lugar ao Sol", e a nova minissérie "O Anjo de Hamburgo".

A Globo também vetou plateia nos programas de entretenimento. Ontem (15), o Domingão do Faustão foi ar pela primeira vez sem público. Já nessa terça-feira (16), a edição do Big Brother Brasil não terá plateia.

O Mais Você também deixou de ser exibido temporariamente, sendo estendido a programação jornalística matinal da emissora.