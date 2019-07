Ana Marcela garante vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

A baiana Ana Marcela Cunha está confirmada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Na noite deste sábado (13), ela conseguiu carimbar a vaga na prova de 10 km da maratona aquática no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul. A atleta precisava chegar entre as 10 melhores da provas e terminou em quinto, com o tempo de 1h50min50seg. A vencedora foi a chinesa Xin Xin, seguida pela americana Haley Anderson e a italiana Rachele Bruni, que completaram o pódio.

Ana Marcela já chegou ao pódio três vezes na prova dos 10km em Mundiais: em Barcelona 2013, levou a medalha de prata; e foi duas vezes bronze, em Kazan-2015 e Budapeste-2017. A baiana também nadará os 5km (dia 17) e os 25km (dia 18). Viviane Jungblut, outra brasileira na prova, chegou apenas na 12ª colocação e não conseguiu a classificação para os Jogos de Tóquio-2020.