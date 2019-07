Ana Maria Braga 'mata' Gilberto Gil e parabeniza Felipão pela Copa América

Ana Maria Braga aparentemente não acordou muito ligada nesta segunda-feira (8). Durante o "Mais Você" desta manhã, a apresentadora cometeu algumas gafes, como "matar Gilberto Gil" e parabenizar Felipão, ex-treinador da Seleção, pelo título da Copa América, conquistado nesse domingo (7) pela equipe de Tite.

O início do matinal foi embalado pela música "Samba da Minha Terra", como homenagem a João Gilberto, que faleceu no último sábado (6). Entretanto, na hora de fazer a saudação de forma verbal a apresentadora citou outro baiano: Gilberto Gil.

Mas, felizmente, a loira foi logo corrigida por seu fiel escudeiro, o Louro José. Depois, Ana falou sobre o título do Brasil na Copa América. Na hora de exaltar os vencedores, a apresentadora mencionou o nome do ex-técnico da equipe, Felipão, ao invés do atual treinador, Tite.

“É o Tite”, corrigiu, novamente, o papagaio. “É, Tite! Tava com Felipão na cabeça…”, justificou a apresentadora.