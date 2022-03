Ana Maria Braga protesta contra preço do botijão de gás em post no Intagram

Ana Maria Braga publicou uma foto em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 22, para protestar contra o preço do botijão de gás. Na imagem, ela aparece com uma bolsa que faz referência ao recipiente.

“Bolsa de luxo”, escreveu. A apresentadora também colocou uma hashtag em que ressalta: “O Brasil piorou”.

De acordo com dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na última sexta-feira, 18, o preço do botijão de 13 quilos, utilizado em lares, já custa R$160. A média do preço no País é de R$112,54.





Na semana passada, Ana Maria Braga apresentou seu programa matinal na TV Globo com um colar confeccionado com cenouras para alertar sobre a alta no valor do alimento.

Nas redes sociais, muitos usuários comentaram. “A Ana Maria Braga com uma bolsa em formato de botijão de gás como um artigo de luxo. Realmente, hoje em dia, é um artigo de luxo”, diz um internauta.