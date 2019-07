Ana Maria Braga relembra vídeo de Evaristo Costa como repórter do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga relembrou momentos de Evaristo Costa, atualmente contratado da CNN Brasil, como repórter do Mais Você, na Globo, no início de sua carreira, há quase duas décadas. Os registros foram publicados em seu Instagram nesta quinta-feira, 4.



"Muita gente não sabe, mas ele foi repórter do Mais Você de 1999 a 2001", escreveu a apresentadora. O padre Fábio de Melo, conhecido por fazer inúmeras brincadeiras com o apresentador nas redes sociais, comentou em tom bem-humorado: "Você criou esse monstro."



Entre as imagens, consta até um momento em que Evaristo Costa 'enganou' Ana Maria Braga, fingindo que estava montando um boi, quando, na verdade, estava atrás da câmera.



Confira a publicação de Ana Maria Braga relembrando a passagem de Evaristo Costa no Mais Você abaixo: