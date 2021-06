Ana Paula Bouzas é nova diretora artística do Balé Teatro Castro Alves  

A bailarina e atriz Ana Paula Bouzas assumirá a direção artística do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), corpo artístico estável do Teatro Castro Alves (TCA). Ela integrou o elenco da companhia oficial de dança da Bahia entre 1989 e 1990 e, no final do ano passado, assinou a coreografia do filme Abraço no Tempo, cujo roteiro é de Moacyr Gramacho e Fábio Espírito Santo, que assinam direção geral junto a Adriano Moraes. A artista substitui Wanderley Meira, que estava no cargo desde abril de 2019, e deixa uma bela trajetória de realizações no corpo artístico do TCA.

Nascida em Salvador, Ana Paula tem mais de 30 anos de carreira. Além de bailarina, atriz e coreógrafa, atua também como diretora cênica, diretora de movimento e preparadora de elenco em teatro, dança, cinema e televisão. Tem licenciatura em Dança e pós-graduação em Preparação Corporal em Artes Cênicas pela Faculdade Angel Vianna (RJ). Desenvolve, como bailarina, pesquisa como artista solo, criando diversos trabalhos apresentados em eventos de dança e teatro no Brasil e em vários países.

Para Bouzas, neste convite, a emoção é tão grande quanto a responsabilidade. “Sinto com isso, antes de tudo, uma oportunidade de colaborar com o pensar agora sobre o território rico e profundo que é o BTCA, de histórias plurais, memórias tantas e sonhos diversos e resistentes. Atualizar essas conexões e contextualizá-las no momento presente, na Bahia de hoje, no Brasil de 2021 talvez seja uma das nossas tarefas”, afirma sobre o trabalho que pretende desenvolver à frente do Balé.