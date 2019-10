Angel está de volta! Verdades Secretas 2 estreia em 2021; veja elenco

A novela A Dona do Pedaço ainda nem acabou, mas o autor Walcyr Carrasco já começou a trabalhar em um novo projeto, também com a diretora Amora Mautner. Conforme a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, eles farão juntos Verdades Secretas 2 em 2021 e contarão com Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz no elenco. A obra, que estava prevista para 2022, 'furou a fila' na lista da Globo e foi antecipada.

Camila Queiroz retornará no papel como a protagonista Angel, uma jovem que se torna uma prostituta enquanto luta pelo sonho de ser modelo de sucesso. Ainda de acordo com a colunista, a produção de Verdades Secretas viajará o Brasil atrás de modelos para montar o restante do elenco.

Vale lembrar que Verdades Secretas foi ao ar em 2015 e rendeu um Emmy de melhor novela à TV Globo. Nessa trama, Carolina (Drica Moraes) e a filha, Arlete (Camila), se mudam para São Paulo, e a jovem passa a integrar a agência de modelos de Fanny (Marieta Severo). A personagem de Camila passa a adotar o nome de Angel e fazer parte do book rosa, uma lista de modelos que aceitam transar com homens ricos.

A modelo acaba se envolvendo com Alex (Rodrigo Lombardi), que após o término do relacionamento casa com a mãe de Angel só para ficar perto dela. Na novela, Gianecchini viveu o golpista Anthony, amante de Fanny que se envolveu com Giovanna (Agatha Moreira).

No penúltimo capítulo da trama que a personagem de Drica Moraes descobre o caso entre sua filha e seu marido. Depois de Giovanna (Agatha Moreira) contar para Carolina que ela estava sendo traída, a dona de casa consegue flagrar Angel e Alex juntos na cama, se desespera e tira a própria vida.