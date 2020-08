Anitta adota 3 cachorros, incluindo um cego e outro 'cadeirante'

A cantora Anitta retornou de suas férias na Europa nesta segunda-feira, 31, e já surpreendeu os seguidores com o anúncio da adoção de três cachorros. Ela mostrou o momento em que se encontrou com dois dos pets, um deles, cego, junto com a ativista Luisa Mell.



Anitta foi para São Paulo antes de voltar para sua casa, no Rio de Janeiro, e falou sobre as adoções em stories no Instagram: "Um é ceguinho, acabou de ser resgatado, da mesma raça do Plínio [outro cachorro da cantora] mas é mais velhinho. Ele era usado pra fazer filhote".



Ela comentou que o terceiro cachorro, de outra ONG, é "cadeirante", e que deve se encontrar com ele apenas na semana que vem, quando uma cadeira de rodas ficará pronta. Anitta também revelou os nomes dos novos pets: Petruquio e Norberto.



Anitta se encontrou com Luisa Mell, cujo instituto estava cuidando dos animais, para fazer a adoção. "Ela chegou e já adotou dois cachorros idosos, deficientes, Anitta eu te amo", disse a ativista.



Ela destacou que um dos cachorros, que não possui um olho, estava há muito tempo em busca de um novo lar, era um dos mais rejeitados do seu instituto e que, pela deficiência, achou "que ele nunca fosse ter uma chance". Se referindo ao cachorro, Anitta brincou: "O Dodó não só foi adotado como vai andar de jato".



Depois de registrar a adoção, ela mostrou a chegada dos cachorros em sua casa e também o seu reencontro com os outros pets. A cantora já era tutora de outros seis cachorros: Plínio, Alfredo, Afonso, Serafim, Olavo e Tobias.