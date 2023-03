Aniversário de Salvador será transmitido ao vivo para todo o Brasil

A comemoração pelos 474 anos de Salvador será do jeito que o soteropolitano gosta, terá shows, espetáculos teatrais, novas obras e inaugurações. A programação completa foi divulgada pela prefeitura, nesta quarta-feira (15), as festividades seguem até o dia 2 de abril e o ponto alto será o show de Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Luedji Luna, no Farol da Barra, no dia 2. O evento será transmitido ao vivo pela Globo.

O Festival da Cidade terá arte, cultura, lazer, música, esporte e gastronomia em diversos bairros de Salvador. Segundo a organização, o objetivo é vivenciar o aniversário da cidade em cada canto da capital. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a intenção é introduzir o Festival na programação de festas do país. O investimento é de quase R$ 1 bilhão, entre ações cultuais, esportivas, editais e obras.

“Nós queremos fazer um evento de projeção nacional. Um evento que vai ficar no calendário do Brasil e, em especial, no calendário da nossa cidade. Ele vai gerar oportunidades para que as pessoas possam trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, e atrair vários turistas para a nossa cidade. A gente sabe da importância desses eventos para projetar Salvador no Brasil e no mundo”, afirmou.

A programação de aniversário terá uma convocatória pública para a realização de espetáculo cênico-musical em homenagem ao bicentenário do 2 de Julho e Festival de Arte Grafite com grafiteiros da cena local e nacional. Outro destaque são as entregas de escolas e equipamentos públicos, como a Estação do BRT na Pituba e a urbanização de mais um trecho do projeto Mané Dendê, em Ilha Amarela, além de licitações e ordens de serviço para construção de novas moradias e início de obras.

Um dos momentos mais aguardados é o de concurso de carrinho de café, em 1º de abril. Serão 40 candidatos disputando dez vagas. O prêmio é de R$ 4 mil para o primeiro ganhador, R$ 3 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro e de R$ 1 mil para os outros sete finalistas. Os três jurados vão avaliar a desenvoltura do condutor, a estética do carrinho e a criatividade. Inscrições pelo (71) 98471-4011. O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, destacou a participação popular no evento.

“Temos artistas, esportistas e outros profissionais soteropolitanos se apresentando em todos os bairros e nos pontos mais importantes da cidade. Mesmo o show final [Ivete e companhia no Farol da Barra] também são artistas baianos se apresentando para baianos. É um aniversário que estamos celebrando entre a gente, mas com relevância nacional”, afirmou.

Um dos destaques do Festival é o Curto Circuito das Artes que será realizado no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves, e nos espaços Boca de Brasa, em seis bairros de Salvador. O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, contou que as primeiras atrações começam nesse fim de semana.

“Estamos com um movimento forte dentro do teatro. O Curto Circuito são solos. Salvador, nos últimos tempos, começou a criar a expertise dos solos, dos monólogos, e estamos trazendo sete grandes atores e atrizes com espetáculos consagrados e premiados que vão circular pelos Bocas de Brasa. O que queremos é democratizar esse espaço e mostrar como o teatro baiano ainda está forte”, disse.

A primeira apresentação será da atriz Maria Menezes, na sexta-feira (17), às 19h, no Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360 (Coutos). No sábado (18), às 19h, o Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe (Itapagipe) recebe “Godó, o Mensageiro do Vale”, com Caco Monteiro. Haverá espetáculos também de Leno Sacramento, Marcia Lima, Zeca de Abreu, Ricardo Fagundes e Rita Assemany. A curadoria é de Guerreiro e da DaRin Produções.

A exposição Criador de Sonhos entra em cartaz no dia 27 de março e segue até 18 de junho, no Teatro Gregório de Matos, onde estão confirmadas também oficinas gratuitas de interpretação teatral para solos com Harildo Deda e Marcelo Flores, de 04/04 a 11/06, sempre às terças e quintas. No dia 1º de abril, um festival de stand up vai reunir comediantes baianos no Espaço Boca de Brasa Sesi Casa Branca. Confira a programação abaixo.

Ivete, Gil, Caetano e Luedji farão show gratuito no Farol da Barra

Um dos eventos mais aguardados é o show em frente ao Farol da Barra, no dia 2 de abril, que vai reunir no mesmo palco Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Luedji Luna. A atração começa às 20h, com transmissão ao vivo pela Rede Globo e por canais por assinatura, e tem previsão de duração de 2h.

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, contou que a produção artística é de Ivete Sangalo e que ela pensou também o repertório do show. Em 2012, Ivete, Gil e Caetano lançaram um álbum que deixou os fãs emocionados. O gestor destacou a cobertura midiática do evento.

“Essa exposição não tem preço, porque quando contabilizamos o retorno de mídia que um evento como esse tem, as chamadas [durante a programação da TV], o Viva Salvador sendo repetido nas TVs é uma conexão com os brasileiros, que são nossos principais turistas. Para a cultura, o turismo e o negócio esse evento traz muitos benefícios”, disse.

A transmissão não terá custos para a prefeitura. O show será transmitido ao vivo durante 30 minutos na TV aberta, em horário nobre. No Multishow e no Globoplay a cobertura será em tempo real. Além disso, depois do BBB haverá um compilado da atração.

Confira a programação de shows e eventos:

Santo de Casa - Largo da Mariquita (26/03)

Mariene de Castro convida Aloísio Menezes, Roberto Mendes e Ganhadeiras de Itapuã.

Pôr-do-sol no Humaitá - Farol de Humaitá (26/03)

Banda Jammil em mais um pôr do sol de tirar o fôlego e deixar boas lembranças.

Rock no Parque - Parque da Cidade

Sábado (25/03)

Exposição e ação educativa Projeto Tamar e Projeto Baleia Jubarte

Feira de disco de vinil Discodelia

9h Discotecagem

10h cortejo de rock instrumental com La Roquestra

11h - Palco: Marcos Clement convida Thathi, Banda Monarka e Rebeca Matta

14h Discotecagem

Domingo (26/03)

Exposição e ação educativa Projeto Tamar e Projeto Baleia Jubarte

Feira de disco de vinil Discodelia

9h Discotecagem Discodelia Sessions

10h cortejo de rock instrumental com La Roquestra

11h - Palco: Marcos Clement convida Erika Martins, Wilson Aragão e +

14h Discotecagem Discodelia Sessions

Baile da Cidade (Campo Grande)

Sexta-feira (31/03)

18h – show “Elis sob o Canto Negrode Wil Carvalho”

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Zeca Freitas

21h – Baile Dançante com a Orquestra Sergio Benutti

Sábado (01/04)

18h – show “Sapoti - Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria”

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo

21h – Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas

Volta no Dique - Dique do Tororó (2/04)

A banda Mudei de Nome dá a volta no Dique no Pranchão.

Viva Salvador – Farol da Barra (2/04)

Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Luedji Luna no mesmo palco, com transmissão ao vivo pela Globo, a partir das 20h.

Outras ações:

Museus com programação especial: Cidade da Música, Casa do Rio Vermelho, Casa do Carnaval, Espaço Pierre Verger e Espaço Carybé de Artes.

Projeto Literatura Inclusiva - Bibliotecas Edgard Santos, Denise Tavares e Nair Goulart (15 a 23/03) - Projeto de Arte Inclusiva lançado na Bienal do Livro para estimular a leitura em parceria com a Casa Civil.

Tarde de autógrafo com Alberto Pita - Casa do Benin (18/03) - Sua chance de ter o livro Histórias Contadas em Tecido autografadas por esse artista incrível.

Feira de Arte e Artesanatos Adaba - Praça do Campo Grande (18 a 23/03): Celebração da Semana do Artesão com uma Feira de Arte e artesanato, mas também com espaço gastronômico e uma programação cultural e musical para diversão de toda a família.

Bahia Paddle Festival 2023 (25 e 26/03) - Competição de Stand up Paddle com largada no Porto da Barra, o evento reúne participantes dos circuitos estadual e nacional com prêmios para os melhores do ranking.

Ciclovia Musical (26/03) - Projeto que incentiva a mobilidade urbana através das bikes e inspira pessoas a levar uma vida mais sustentável. Uma maneira criativa de incentivar as pessoas a experimentarem a bicicleta como opção para a mobilidade urbana. Inscreva-se cicloviamusical.com.br

Feira da Sé - Praça do Campo Grande (31/03 e 01/04): Moda, gastronomia, artesanato e literatura.

Encontro de Motos - Cruzeiro de São Francisco (23/03): Motociclistas e muito rock reunidos. Shows abertos ao público com as bandas de Rock Herbert & Richard e Kingsmen.

Exposição de Carros Antigos – Estacionamento do Parque da Cidade (1º/04): Mais de 200 automóveis e coleções super especiais, que fazem parte do Veteran Car Club do Brasil – Bahia, estarão expostos.

Inauguração de Monumento Público - Canteiro da Academia de Letras da Bahia (29/03): Busto em homenagem ao Professor Cláudio Veiga.

Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural Ano II - Campo Grande (1º/04) Concurso de carrinhos de café

Ocean Man Brazil Barra (31/03 a 02/04) - 1300 nadadores de vários países competindo em águas abertas, com classificação para o Mundial da Tailândia.

Pedal da Cidade (02/04) - Centenas de ciclistas invadem as ruas da cidade.