Anthony Hopkins se diz surpreso com Oscar e lembra Chadwick Boseman

O ator Anthony Hopkins, que foi premiado no Oscar neste domingo (25) pelo papel no filme Meu Pai, gravou um vídeo agradecendo a premiação e lembrando de Chadwick Boseman, astro que faleceu no ano passado e que também concorria na categoria. Hopkins não estava na cerimônia, que aconteceu em Los Angeles.



Hopkins, que aos 83 anos se tornou o homem mais velho a vencer na categoria, contou que perdeu a premiação para fazer uma viagem de visita ao túmulo do pai, no País de Gales. Esse foi o segundo Oscar de melhor ator que ele venceu - em 1992, ganhou como Hannibal Lecter, de "O Silêncio dos Inocentes".

A vitória de Hopkins foi vista como surpresa, já que a escolha de Chadwick Boseman por "A Voz Suprema do Blues", também como uma homenagem póstuma, era dada como certa.

"Bom dia, aqui estou eu na minha terra natal, País de Gales, e aos 83 anos de idade não esperava receber este prêmio. Eu realmente não queria", diz o ator, afirmando que foi pego de surpresa. 'Eu sou grato à Academia e obrigado. Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que nos foi tirado muito cedo, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu realmente não esperava por isso, então me sinto muito privilegiado e honrado. Obrigado", finalizou.

