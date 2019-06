Antonio Pitanga comemora 80 anos com espetáculo em Salvador

Antonio Pitanga foi um dos primeiros atores negros baiano a ganhar projeção nacional. Lá no comecinho de sua carreira, nos anos 60, participou dos filmes Bahia de Todos os Santos, A Grande Feira e o Pagador de Promessas, fundamentais para fomentar o cinema baiano e o Cinema Novo. Agora, ao completar 80 anos – na próxima quinta - o ator volta para sua cidade natal para comemorar a data tão marcante, com o espetáculo Embarque Imediato, que estreou na última quinta-feira na Sala do Coro do Teatro Castro Alves e segue em cartaz até o dia 16 de junho, sempre com sessões de quinta a domingo, às 20h.

O espetáculo que fala de negritude e identidade , tem texto de Aldri Anunciação e direção de Márcio Meirelles , e pela primeira vez coloca Pitanga e seu filho Rocco juntos no palco. O cenário é uma sala de um aeroporto, onde os dois estão confinados, após perderem o passaporte. Pitanga vive um descendente de escravos agudá, que retornou à Àfrica pós-alforria; e Rocco um jovem pesquisador brasileiro, que consegue enxergar aspectos positivos na diáspora forçada .

O encontro não planejado permite debates e conexões entre presente, passado e futuro. “Embarque Imediato é a realização de uma vontade antiga de ter Antonio em cena numa obra minha”, afirmou Aldri em entrevista ao CORREIO. A montagem fecha sua Trilogia do Confinamento, formada pelos espetáculos Namíbia, Não! (direção de Lázaro Ramos), e O Campo de Batalha (direção de Márcio Meirelles e Fernando Philbert), e que trazem uma reflexão atualizada sobre a negritude.

Cena do documentário Pitanga, que está sendo exibido no foyer da Sala do Coro do TCA (Foto: divulgação)

O espetáculo conta com as presenças virtuais de Camila Pitanga e do diretor Aderbal Freire Filho em textos em off e em vídeos. Já no foyer da Sala do Coro estão sendo exibidos trechos do documentário Pitanga (2017), dirigido por Camila e Beto Brant, antes das apresentações da peça. O longa conta a história de Pitanga, através de suas andanças pelas ruas de Salvador – na escadaria da igreja de O Pagador de Promessas, nas barracas de A Grande Feira - e em conversas com amigos e colegas.





FICHA

Espetáculo: Embarque Imediato

Elenco: Antonio Pitanga e Rocco Pitanga

Texto: Aldri Anunciação

Direção: Marcio Meirelles

Temporadâ: de quinta a domingo, às 20h, na Sala do Coro do TCA

Ingresso: R$ 30| R$ 15.