Aos 54 anos, Beto Jamaica fica noivo de tenente da Marinha

O músico Beto Jamaica está noivo. "Um momento incrível que eu esqueci de compartilhar com vocês! Momento ímpar na minha vida. Noivei", escreveu o cantor do É o Tchan em seu perfil do Instagram.

A noiva, Tati Santos, é tenente da Marinha. Eles namoram há sete meses, mas já se conhecem há mais tempo. Tati relembrou com uma foto justamente essa época em que os dois ainda não tinham começado o relacionamento.

"Já faz dois anos de amizade e carinho singular. Em resumo: tudo acontece como e quando tem que acontecer e nada, nada mesmo, foge das mãos, dos cuidados e do amor de Deus", escreveu.

(Foto: Reprodução/Instagram)