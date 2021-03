Aos 90 anos, Warren Buffett se torna 6ª pessoa a ter mais de US$ 100 bi acumulados

O megainvestidor americano Warren Buffet, 90, se tornou a sexta pessoa a entrar para o clube daquelas que possuem mais de US$ 100 bilhões. De acordo com Bloomberg Billionaires Index, o dono da Berkshire Hathaway acumulou patrimônio de US$ 100,4 bilhões.

Ao contrário dos outros integrantes do clube exclusivo — Jeff Bezes, da Amazon; Elon Musk, da Tesla; Bill Gates, da Microsoft; Bernard Arnault, da Louis Vuitton e Mark Zuckerberg, do Facebook — Buffett não conseguiu sua fortuna fundando negócios, e sim investindo e se associando à empresas como Coca-Cola, Gilette e Apple.

A fortuna de Warren Buffett poderia ser ainda maior e ter alcançado o clube dos 100 bilhões ainda mais cedo, no entanto o investidor é co-fundador da Giving Pledge, uma organização para incentivar doações nos Estados Unidos. Caso não tive feito filantropia em vida, o patrimônio de Buffet estaria estimado em US$ 192 bilhões, o suficiente para ser o homem mais rico do mundo.