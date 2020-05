Aplicativos como Spotify, Tiktok e até Tinder apresentam problemas e irritam internautas

A plataforma de streaming de música Spotify apresentou na noite desta quarta-feira (6) vários problemas para usuários, principalmente os que usam iPhone e o sistema de operação iOs. Ao tentar abrir o aplicativo, ele é imediatamente fechado.

Segundo o site Downdetector, que identifica problemas em sites e aplicativos, as reclamações quanto ao serviço se concentram nos Estados Unidos, no Brasil e em parte da Europa. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso.

O Downdetector também está relatando interrupções para vários serviços populares da internet – incluindo também Tiktok, Pinterest, Tinder, Waze, Venmo, Bumble, SoundCloud, Nextdoor, The New York Times, Walmart, Viber, Pandora e UPS, de acordo com o rastreamento do sistema.

Na web, alguns desenvolvedores estão culpando uma atualização do SDK do Facebook, o kit de desenvolvimento de software, pelo problema.

Isso deixou diversos usuários bastante irritados. “Estava ouvindo meu Spotify, do nada ele fechou sozinho, e agora não quer abrir” escreveu um usuário. Confira outras reações dos internautas.

