Apoiadores acompanham Lula em caminhada na orla da Barra

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nesta quarta-feira (12) em Salvador e realizou uma caminhada num percurso que saiu de Ondina e seguiu até o Farol da Barra. Essa foi a primeira vez que Lula realizou evento na capital baiana após o primeiro turno das eleições. A caminhada estava prevista para começar às 16h30, mas foi por volta das 17h30 que o ex-presidente, o candidato ao governo do estado Jerônimo Rodrigues (PT) e políticos aliados se juntaram ao público, na altura do Morro do Gato.

Da carroceria de uma caminhonete, que realizou o percurso atrás de um trio elétrico, Lula distribuiu acenos, apertos de mão e balançou bandeiras do Brasil e da Bahia. Ao lado dele, além do candidato ao governo estadual, estavam Rui Costa (PT), atual governador, Geraldo Júnior (MDB), candidato a vice-governador, e o senador Otto Alencar (PSD). Em outro automóvel estava o senador Jaques Wagner (PT), acompanhado de outros políticos.

Antes de seguir para a caminhada, Lula e Jerônimo realizaram coletiva de imprensa no Teatro Vila Velha, no Campo Grande. Sem dar espaço para perguntas dos jornalistas, o ex-presidente e o candidato a governador falaram por cerca de 15 minutos. Durante sua fala, Lula agradeceu os votos que recebeu dos baianos no primeiro turno e falou sobre seu projeto de governo para combater a pobreza. Apoiadores também estavam no local.

“Tem muita gente ganhando muito e muitos ganhando pouco. Tem que ter uma inversão, vamos ter que fazer uma política tributária correta”, afirmou o candidato à presidência. Após a coletiva, os políticos seguiram para Ondina.

Idosos, crianças e jovens vestidos predominantemente de vermelho e branco acompanharam a caminhada ao som dos jingles da campanha. Algumas pessoas resolveram fazer o percurso pela areia da praia. Também era possível ver apoiadores das janelas de prédios e restaurantes.

Por volta das 18h30, quando a caminhada chegou ao Farol da Barra, Lula, Jerônimo, Rui e Otto subiram em um trio elétrico que estava estacionado na orla. De lá, o candidato à presidência saudou os baianos e pediu que os apoiadores continuem mobilizados até o segundo turno, no dia 30 de outubro.

O ex-presidente falou sobre o Dia das Crianças e criticou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em um discurso que durou cerca de 10 minutos.

O fisioterapeuta Anderson Freitas, 35, foi um dos apoiadores que seguiu a caminhada do início até o final do percurso. Assim como ele, outras pessoas aguardavam o ex-presidente desde o início da tarde na região da orla. “Acredito no projeto de Lula porque ele dialoga com o que espero e acredito que seja melhor para o Brasil”, afirmou. Lula vai passar a noite em Salvador e na quinta deve seguir para Sergipe em agenda de campanha.

*Com orientação de Monique Lôbo.

(Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO)