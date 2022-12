Após 32 anos, Maria Adelaide Amaral deixa a TV Globo

Após 32 anos, a dramaturga Maria Adelaide Amaral foi dispensada pela TV Globo. De acordo com informações do colunista Mauricio Stycer, da Uol, a autora estava tentando tirar do papel um projeto baseado na vida de Carlos Gomes, compositor de O Guarani.



Entre os destaques da carreira de Maria Adelaide Amaral, estão produções como Os Maias, JK, Queridos Amigos, Dalva e Herivelto: Uma canção de amor, Dercy de Verdade, A Muralha e A Casa das Sete Mulheres. Sua última obra foi A Lei do Amor, única novela da autora para o horário nobre.

Os seus projetos futuros incluem roteiro de Em Nome dos Pais, uma adaptação do livro do jornalista Matheus Leitão sobre a história de seus pais, os jornalistas Marcelo Netto e Míriam Leitão, além de escrever para plataformas de streaming e transformar o roteiro que criou sobre Carlos Gomes em peça de teatro.