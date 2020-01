Após Bragantino no Brasil, Red Bull quer comprar time de Portugal

A Red Bull pode investir em mais um time de futebol. No comando de, pelo menos, seis equipes ao redor do mundo, a fabricante de energéticos tem na mira o Clube Desportivo das Aves, que disputa a Primeira Divisão de Portugal. A informação é da Santo Tirso TV, canal de televisão lusitano.

A empresa, atualmente, é sócia do RB Leipzig (da Alemanha), New York Red Bulls (dos EUA), Red Bull Salzburg, FC Liefering (ambos da Áustria), Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino - este último, que mudou escudo e nome em 2020.

Segundo a Santo Tirso TV, a fabricante de bebidas tem "um projeto ambicioso para o clube, como, aliás tem em todas as suas equipes esportivas". Mas há um desentendimento entre a Red Bull e os atuais proprietários do time de cerca de 1 milhão de euros.

Outro entrave nas negociações seria o escudo. Não agrada aos dirigentes do Desportivo das Aves "a requerida mudança do símbolo do clube, para o habitual logotipo com os dois touros característicos da marca", afirma a emissora de TV.

A equipe portuguesa está, atualmente, na lanterna do campeonato do país. Na temporada 2017/2018, o time foi campeão da Taça de Portugal. Além do Desportivo das Aves, outro clube em que a Red Bull estaria de olho, segundo a imprensa europeia, é o Brondby IF, da Dinamarca.