CLIMA DE DESPEDIDA

Klopp indica o seu sucessor e exalta o Liverpool: 'Melhor trabalho do mundo'

Em clima de despedida, o treinador Jürgen Klopp indicou, nesta sexta-feira, Arne Slot, técnico do Feyenoord, da Holanda, como um nome capaz de fazer um bom trabalho à frente do Liverpool. Com uma passagem vitoriosa no futebol da Inglaterra, o comandante alemão ainda enalteceu seu atual clube. "Melhor trabalho do mundo, melhor clube do mundo".