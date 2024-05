REFORÇO

Fluminense confirma contratação de Thiago Silva: 'O Monstro está de volta!'

Zagueiro foi revelado pelo clube e retorna com contrato de dois anos

Estadão

Publicado em 7 de maio de 2024 às 15:31

Thiago Silva foi anunciado pelo Fluminense Crédito: Fluminense/Divulgação

A direção do Fluminense enfim confirmou nesta terça-feira (7) a contratação de Thiago Silva. O clube carioca oficializou o retorno do veterano, de 39 anos, com contrato de dois anos, até junho de 2026. O zagueiro só poderá reestrear pela equipe a partir do dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais.

De acordo com o Flu, o jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro somente daqui a um mês, após o fim do seu atual contrato com o Chelsea, da Inglaterra. Sem renovar com o clube londrino, o zagueiro poderá estar em condições de defender o Flu quando será aberta a janela internacional.

Assim, Thiago Silva poderia reforçar a equipe do técnico Fernando Diniz a partir da 18ª do Brasileirão. Poderia ainda estar em campo para eventuais oitavas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, se o time carioca avançar a estas fases nas duas competições.

Nas redes sociais, o clube carioca fez o anúncio em clima de festa: "O Monstro está de volta!". O Flu apresentou o "Moleque de Xerém" como uma "lenda do futebol mundial". E avisou que o zagueiro voltará a vestir "sua icônica camisa 3".

Thiago Silva, cria da base do Flu, fez sua primeira passagem pelo time profissional do Fluminense entre 2006 e 2008, quando foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Copa Libertadores. Depois, passou por Juventude, Dínamo de Moscou, Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Pelo Milan, levantou a taça do Campeonato Italiano e da Supercopa da Itália. No time do Paris Saint-Germain, foram 24 títulos no total, o que inclui sete do Campeonato Francês e sete da Supercopa da França. Já no Chelsea, o brasileiro foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2020/21, do Mundial de Clubes da Fifa em 2022 e da Supercopa da Europa em 2021.