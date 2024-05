ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL

Por conta das chuvas, duelo entre Bahia e Juventude no Brasileirão feminino é adiado

CBF suspendeu todos os jogos das equipes gaúchas

Publicado em 7 de maio de 2024 às 15:03

Mulheres de Aço enfrentariam o Juventude neste sábado, no CT Evaristo de Macedo Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Na esteira da decisão da CBF de suspender os jogos dos times gaúchos em todas as divisões e modalidades até o dia 27 de maio, o duelo entre Bahia e Juventude, que estava marcado para este sábado (11), no CT Evaristo de Macedo, pela Série A2 do Brasileirão feminino, foi adiado.

A partida seria válida pela 5ª rodada. A decisão foi tomada por conta das chuvas intensas que atingem todo o estado do Rio Grande do Sul. O aeroporto de Porto Alegre foi fechado até o fim do mês.

No último fim de semana, a CBF já havia adiado o jogo do Juventude contra o Doce Mel, que seria disputado em Caxias. Além do alviverde, Internacional e Grêmio assinaram um manifesto pedindo a paralisação dos jogos.